Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE DE L’ERMITAGE 19 SEPTEMBRE

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine Samedi 19 septembre

Découvrez l’histoire et le patrimoine de Font-Romeu à travers deux visites incontournables

Chapelle de l’Ermitage 11h, 15h30 et 17h durée 1h

Une belle occasion de découvrir deux lieux emblématiques de Font-Romeu !

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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days? Saturday, September 19

Discover the history and heritage of Font-Romeu through two must-see tours:

Chapelle de l’Ermitage: 11 a.m., 3:30 p.m., and 5 p.m. — duration: 1 hour

A wonderful opportunity to explore two iconic sites in Font-Romeu!

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE DE L’ERMITAGE 19 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-31 par OT DE FONT ROMEU