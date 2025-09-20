Journée européennes du Patrimoine Château-Chalon rue de l’église Château-Chalon

Maison de la Haute Seille Château-Chalon Jura

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Lors des Journées européennes du patrimoine, la Maison de la Haute-Seille vous propose de visiter gratuitement son musée dédié au vin jaune, l’Or du Jura, et au patrimoine.

Ne manquez pas l’École d’Autrefois, une salle de classe reconstituée comme dans les années 1930, dans l’ancienne école de Château-Chalon. Vous pourrez vous essayer à l’écriture à la plume et observer tout le matériel pédagogique de cette époque. Le samedi, une dictée à la plume aura lieu à l’École d’Autrefois. .

rue de l’église Maison de la Haute Seille Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05 jurahauteseille@gmail.com

