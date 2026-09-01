Informations pratiques

Huberville

Journée Européennes du Patrimoine > Concert : BaroKentin

Eglise Huberville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Laissez-vous transporter dans l’univers raffiné et vibrant de la musique baroque à l’occasion d’un concert exceptionnel à l’église d’Huberville.

L’Ensemble BaroKentin, composé de Jean-Baptiste Bernuit au violon, Jet Planken au violoncelle et David Le Monnier au clavecin, vous invite à découvrir les sonorités délicates et virtuoses de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles.

Au programme, des œuvres de François Francœur, Antonio Zani, Johann Sebastian Bach – également attribuée à Johann Georg Pisendel – et Johann Gottlieb Janitsch. Sonates pour violon ou violoncelle, trio, prélude, fugue et allegro feront dialoguer les trois instruments dans l’acoustique singulière de l’église d’Huberville.

Un moment musical placé sous le signe de la découverte et du patrimoine, dans un cadre propice à l’écoute et à l’émerveillement.

Un concert organisé conjointement par le Pays d’art et d’histoire et l’association de Sauvegarde du Patrimoine bâti et naturel d’Huberville.

À cette occasion, une libre participation sera proposée au public au profit des travaux de restauration et de sauvegarde du four à chaux d’Huberville.

Venez écouter le baroque résonner dans l’église d’Huberville et contribuer, par la même occasion, à la préservation du patrimoine local.

Gratuit & sans réservation.

RDV Église Saint-Pierre-ès-Liens. .

Eglise Huberville 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Concert : BaroKentin

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Concert : BaroKentin Huberville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin