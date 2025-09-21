Journée Européennes du Patrimoine découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay La Roche-Posay

Journée Européennes du Patrimoine découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay La Roche-Posay dimanche 21 septembre 2025.

Journée Européennes du Patrimoine découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay

Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

**Visite des thermes **

Plongez dans les secrets du Centre Thermal La Roche-Posay, au cœur d’un savoir-faire ancestral et scientifique.

Puis assistez à la projection du documentaire primé Scars of Life, qui explore avec sensibilité l’impact des cicatrices visibles et invisibles.

Dimanche 21 septembre, les Thermes du Connétable ouvrent leurs portes avec des visites guidées organisées toutes les heures de 9h à 16h ainsi qu’une diffusion du documentaire “Scars of Life” au Pavillon des Sources.

Informations complémentaires Gratuit. Sur réservation. Tout public. Visite de 1h30. Groupes de 20 personnes maximum.

Pour vous inscrire rendez-vous sur https://jep.event-loreal.com/

Ouverture du Pavillon des Sources pour découvrir le parcours expérientiel de La Marque La Roche-Posay et la boutique La Roche-Posay 9h30 12h30 & 13h30 18h45 .

Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

