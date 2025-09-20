Journée européennes du patrimoine ECLA Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
2025-09-20
Au programme visite de la salle de spectacle de l’ECLA, expositions, démonstration de danse folklorique ou encore projection du film documentaire « Demain, le bassin ».
Un rendez-vous à ne pas manquer pour plonger au cœur du patrimoine local ! .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
L’événement Journée européennes du patrimoine ECLA Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)