Journée européennes du patrimoine ECLA Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

Au programme visite de la salle de spectacle de l’ECLA, expositions, démonstration de danse folklorique ou encore projection du film documentaire « Demain, le bassin ».

Un rendez-vous à ne pas manquer pour plonger au cœur du patrimoine local ! .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

