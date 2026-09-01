Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND HÔTEL – 19 SEPTEMBRE

2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine – Samedi 19 septembre

Découvrez l’histoire et le patrimoine de Font-Romeu à travers deux visites incontournables :

Grand Hôtel : 14h et 16h – durée 1h30

Une belle occasion de découvrir deux lieux emblématiques de Font-Romeu !

Visite gratuite, inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Font-Romeu.

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2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days? Saturday, September 19

Discover the history and heritage of Font-Romeu through two must-see tours:

Grand Hôtel: 2:00 p.m. and 4:00 p.m. – duration: 1 hour 30 minutes

A wonderful opportunity to explore two iconic sites in Font-Romeu!

Free tour; registration required at the Font-Romeu Tourist Office.

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND HÔTEL – 19 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-31 par OT DE FONT ROMEU