JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND HÔTEL – 19 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via
dimanche 20 septembre 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND HÔTEL – 19 SEPTEMBRE
2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine – Samedi 19 septembre
Découvrez l’histoire et le patrimoine de Font-Romeu à travers deux visites incontournables :
Grand Hôtel : 14h et 16h – durée 1h30
Une belle occasion de découvrir deux lieux emblématiques de Font-Romeu !
Visite gratuite, inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Font-Romeu.
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2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
European Heritage Days? Saturday, September 19
Discover the history and heritage of Font-Romeu through two must-see tours:
Grand Hôtel: 2:00 p.m. and 4:00 p.m. – duration: 1 hour 30 minutes
A wonderful opportunity to explore two iconic sites in Font-Romeu!
Free tour; registration required at the Font-Romeu Tourist Office.
L’événement JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND HÔTEL – 19 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-31 par OT DE FONT ROMEU
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