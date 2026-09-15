Journée Européennes du Patrimoine : Histoire de la pelote basque et visite du château d’Haïtze Ustaritz
vendredi 18 septembre 2026 · Ustaritz
Informations pratiques
Ustaritz
Journée Européennes du Patrimoine : Histoire de la pelote basque et visite du château d’Haïtze
84 place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Conférence sur l’histoire de la pelote basque et visite du château/ .
84 place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Européennes du Patrimoine : Histoire de la pelote basque et visite du château d’Haïtze
L’événement Journée Européennes du Patrimoine : Histoire de la pelote basque et visite du château d’Haïtze Ustaritz a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz 15 septembre 2026
- Exposition de Maité PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz 16 septembre 2026
- Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz 17 septembre 2026
- Fêtes d’Arrauntz Ustaritz 18 septembre 2026
- Conférence sur l’histoire de la pelote basque et visite du château d’haïtze, Ville d’Ustaritz, Ustaritz 18 septembre 2026