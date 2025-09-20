Journée Européennes du Patrimoine Jardin de Martine Vaugel Place de l’église Lys-Haut-Layon

Journée Européennes du Patrimoine Jardin de Martine Vaugel Place de l’église Lys-Haut-Layon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

61 oeuvres de cette sculptrice mondialement reconnue ont trouvé leur place dans ce jardin.

La visite est libre, mais des bénévoles de l’association Martine Vaugel sont présents pour accueillir et répondre aux questions des visiteurs. .

Place de l’église LES CERQUEUX SOUS PASSAVANT Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60

