Informations pratiques

Herbignac

Journée européennes du patrimoine : La mairie vous ouvre ses portes !

Mairie Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Herbignac vous invite à franchir les portes de la mairie pour une visite guidée les 19 et 20 septembre 2026.

Cette découverte permettra aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité, les missions des services municipaux et le rôle des élus dans la gestion de la vie locale.

Au fil du parcours, les participants pourront accéder à différents espaces de la mairie, découvrir les lieux où se prennent les décisions qui façonnent le quotidien des Herbignacais et en apprendre davantage sur l’organisation municipale.

Cette visite s’adresse à tous, habitants curieux, nouveaux arrivants ou simples visiteurs souhaitant mieux connaître leur commune. .

Mairie Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée européennes du patrimoine : La mairie vous ouvre ses portes ! Herbignac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44