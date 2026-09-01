Journée Européennes du Patrimoine > L’ancienne abbaye bénédictine royale de Valognes Valognes

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Valognes

Journée Européennes du Patrimoine > L’ancienne abbaye bénédictine royale de Valognes

1 Avenue du 8 Mai 1945 Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Poussez les portes d’un ancien monastère au cœur de Valognes et découvrez l’histoire des bénédictines qui ont marqué la ville.

Fondée à Cherbourg en 1623 avec le soutien des seigneurs de Tourlaville, la communauté des bénédictines connaît un parcours mouvementé. En 1626, la peste contraint les religieuses, conduites par l’abbesse Charlotte de la Vigne, à quitter Cherbourg. Elles trouvent successivement refuge à Tamerville, à Émondeville, puis à Valognes.

Dans la petite capitale aristocratique du Cotentin, la communauté reçoit un accueil enthousiaste et bénéficie de nombreuses donations. En 1629, les religieuses acquièrent un terrain et y entreprennent la construction de leur nouvelle abbaye. Elles commencent l’église en 1635 et achèvent les travaux en 1648. La communauté compte alors près de 80 moniales, qui se consacrent notamment à l’éducation des jeunes filles et à l’accueil des orphelins. Louis XIII reconnaît leur importance en érigeant leur établissement en abbaye royale.

La visite vous invite à découvrir l’architecture remarquable de cet ancien monastère. Admirez notamment le portail baroque de l’église, avec ses deux ordres de pilastres et son étonnante profusion de bossages. Observez également le logis de l’abbesse, élégant édifice classique, puis les bâtiments conventuels qui s’organisent autour du cloître et de ses galeries d’arcades.

Confisquée à la Révolution, l’ancienne abbaye accueille depuis 1810 l’hôpital de Valognes. .

1 Avenue du 8 Mai 1945 Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > L’ancienne abbaye bénédictine royale de Valognes

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > L’ancienne abbaye bénédictine royale de Valognes Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin