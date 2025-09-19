Journée Européennes du Patrimoine Le Moulin des Fumades Payrignac

Journée Européennes du Patrimoine Le Moulin des Fumades

Gratuit

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-19

Venez découvrir au Moulin des Fumades, un ensemble de matériel ancien et plus récent servant à la fabrication d’huile de noix et de noisette.

Visite la fabrication de l’huile de noix et de noisette.

Au cœur de la Bouriane, dans le pays Quercynois, un moulin qui dormait depuis plus de 60 ans a repris vie sous l’initiative de ses propriétaires.

Une fabrique d’huile de noix se trouvait là. Il y avait tout pour le refaire fonctionner. Désormais, l’huile de noix y est fabriquée toute l’année, à l’aide d’une méthode ancestrale pour extraire l’huile de noix, dans le plus grand respect de la tradition.

Un petit musée s’y trouve, avec la projection d’un film retraçant l’histoire du moulin et sa rénovation. .

Le moulin des Fumades Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 04 70

English :

Come and discover the Moulin des Fumades, a collection of old and more recent equipment used to make walnut and hazelnut oil.

German :

Entdecken Sie in der Moulin des Fumades eine Reihe von alten und neueren Geräten, die zur Herstellung von Walnuss- und Haselnussöl dienen.

Italiano :

Venite al Moulin des Fumades e scoprite una serie di attrezzature antiche e recenti utilizzate per la produzione di olio di noci e nocciole.

Espanol :

Acérquese al Moulin des Fumades y descubra una serie de equipos antiguos y más recientes utilizados para la fabricación de aceite de nuez y avellana.

