Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public)

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin invite les familles à remonter le temps lors d’une animation estivale placée sous le signe du Moyen Âge.

Les jeunes participants, de 4 à 12 ans, pourront se glisser dans la peau de futurs chevaliers et découvrir les loisirs et traditions de l’époque à travers une série d’épreuves ludiques.

Jeux d’adresse, défis médiévaux et activités inspirées de la vie des châteaux rythmeront cet après-midi : maniement symbolique de l’épée, tir à l’arc, jeux d’habileté, danses anciennes et autres surprises attendent les apprentis chevaliers.

Une animation conviviale à partager en famille, avec la possibilité pour les enfants de participer accompagnés ou de manière autonome.

Olympiades du Moyen-âge à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Petit + : présence des ânes du Cotentin avec Adeline Fressard ! .

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public)

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public) Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin