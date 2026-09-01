Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public) Saint-Sauveur-le-Vicomte
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public)
Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin invite les familles à remonter le temps lors d’une animation estivale placée sous le signe du Moyen Âge.
Les jeunes participants, de 4 à 12 ans, pourront se glisser dans la peau de futurs chevaliers et découvrir les loisirs et traditions de l’époque à travers une série d’épreuves ludiques.
Jeux d’adresse, défis médiévaux et activités inspirées de la vie des châteaux rythmeront cet après-midi : maniement symbolique de l’épée, tir à l’arc, jeux d’habileté, danses anciennes et autres surprises attendent les apprentis chevaliers.
Une animation conviviale à partager en famille, avec la possibilité pour les enfants de participer accompagnés ou de manière autonome.
Olympiades du Moyen-âge à Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Petit + : présence des ânes du Cotentin avec Adeline Fressard ! .
Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
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English : Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public)
L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Les Olympiades du Moyen Âge au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (jeune public) Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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