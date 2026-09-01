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AGENDA · Maine-de-Boixe

Journée européennes du Patrimoine Maine de Boixe Rue des Chirons Maine-de-Boixe

dimanche 20 septembre 2026 · Rue des Chirons · Maine-de-Boixe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue des Chirons
Adresse
Mairie
Ville
16230 Maine-de-Boixe
Département
Charente
Tarif
8 8 8

Maine-de-Boixe

Journée européennes du Patrimoine Maine de Boixe

Rue des Chirons Mairie Maine-de-Boixe Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Partez à la découverte du sentier de la Commanderie et de son trésor local !
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Rue des Chirons Mairie Maine-de-Boixe 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 47 46 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Commanderie Trail and discover its local treasure!

L’événement Journée européennes du Patrimoine Maine de Boixe Maine-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente