JOURNEE EUROPEENNES DU PATRIMOINE MEDIATHEQUE DEPARTEMENTAL MEDIATHQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE Labège

MEDIATHQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE 611 Rue Buissonnière Labège Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 13:30:00

2025-09-20 2025-09-21

La Médiathèque départementale organise sa grande braderie solidaire en partenariat avec l’association Partage 31.

Samedi 20 seront vendus des livres et CD pour la jeunesse

Dimanche 21 des documents pour les adultes.

Plus de 5 000 documents seront proposés sur place. Il s’agit d’ouvrages et CD sortis des collections de la Médiathèques départementale, qui ne circulent plus dans les bibliothèques du département romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires, livres pratiques, albums pour les enfants, romans pour la jeunesse, CD musicaux, partitions…

Tout pour faire le plein de culture et un geste solidaire car les bénéfices de la vente vont en intégralité à l’association Partage 31, partenaire de l’opération, notamment pour ses actions de lutte contre l’illettrisme.

1€ le livre et 0.5€ le CD

Buvette et petite restauration sur place proposée par l’association Partage 31. .

MEDIATHQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE 611 Rue Buissonnière Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 28 77 00

English :

The Médiathèque départementale is organizing its big « braderie solidaire » in partnership with the association Partage 31.

German :

Die Mediathek des Departements organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Partage 31 ihren großen solidarischen Ausverkauf.

Italiano :

La Médiathèque départementale organizza la sua grande vendita di beneficenza in collaborazione con l’associazione Partage 31.

Espanol :

La Médiathèque départementale organiza su gran rastrillo benéfico en colaboración con la asociación Partage 31.

