Journée Européennes du Patrimoine Montrond

Tour d’Otton Montrond Jura

Des visites guidées sont organisées sur le site médiéval de la Tour d’Otton à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Dimanche 21 septembre 10h, 14h et 15h30 par l’historienne de l’association, Alix Giordano.

Durée de visite environ 1h.

Visite gratuite, don libre au chapeau.

Buvette et petite restauration tout au long de la journée.

Apéritif concert à 11h30 avec le groupe Les Ecervelées . .

