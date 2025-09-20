Journée Européennes du Patrimoine Villa Palladienne Syam

Villa Palladienne Chemin de Benaisy Syam Jura

Tarif : 4 – 10 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites de la Villa Palladienne, à tarifs réduits, à l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine 2025.

10 € pour les adultes au lieu de 12 €.

4 € pour les enfants au lieu de 5 €. .

Villa Palladienne Chemin de Benaisy Syam 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 64 14

