Journée Européennes du Patrimoine Villa Palladienne Syam

Villa Palladienne Chemin de Benaisy Syam Jura
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visites de la Villa Palladienne, à tarifs réduits, à l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine 2025.
10 € pour les adultes au lieu de 12 €.
4 € pour les enfants au lieu de 5 €. .
Villa Palladienne Chemin de Benaisy Syam 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 64 14
