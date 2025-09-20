JOURNEE EUROPEENNES DU PATRIMOINE TAUTAVEL Tautavel

Avenue Léon-Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Tautavel, berceau de la Préhistoire Découvrez un patrimoine archéologique unique, des expositions fascinantes et des animations immersives pour petits et grands. Une destination incontournable pour plonger au cœur des origines de l’humanité.

Avenue Léon-Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76

English :

Tautavel, cradle of prehistory: Discover a unique archaeological heritage, fascinating exhibitions and immersive activities for young and old. A must-see destination to plunge into the heart of the origins of mankind.

German :

Tautavel, Wiege der Vorgeschichte: Entdecken Sie ein einzigartiges archäologisches Erbe, faszinierende Ausstellungen und immersive Animationen für Groß und Klein. Ein unumgängliches Reiseziel, um in die Ursprünge der Menschheit einzutauchen.

Italiano :

Tautavel, culla della preistoria: scoprite un patrimonio archeologico unico, mostre affascinanti e attività coinvolgenti per grandi e piccini. Una destinazione imperdibile che vi porterà nel cuore delle origini dell’umanità.

Espanol :

Tautavel, cuna de la prehistoria: Descubra un patrimonio arqueológico único, exposiciones fascinantes y actividades de inmersión para grandes y pequeños. Es un destino imprescindible que te lleva al corazón mismo de los orígenes de la humanidad.

