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AGENDA · Villefagnan

Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Route de la Magdeleine Villefagnan

dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Magdeleine · Villefagnan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Route de la Magdeleine
Adresse
Moulin des Pierres Blanches
Ville
16240 Villefagnan
Département
Charente
Tarif

Villefagnan

Journée européennes du Patrimoine Villefagnan

Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

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Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 37 22 

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English :

L’événement Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente