Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Route de la Magdeleine Villefagnan

dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Magdeleine · Villefagnan

Informations pratiques

Villefagnan

Journée européennes du Patrimoine Villefagnan

Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

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Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 37 22

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English :

L’événement Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente