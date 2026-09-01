AGENDA · Villefagnan
Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Route de la Magdeleine Villefagnan
dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Magdeleine · Villefagnan
Informations pratiques
Villefagnan
Journée européennes du Patrimoine Villefagnan
Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
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Route de la Magdeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 37 22
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English :
L’événement Journée européennes du Patrimoine Villefagnan Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente