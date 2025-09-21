Journée européennes du patrimoine Visite de la Halle Maritime et de l’exposition Place Gambetta Paimpol

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Paimpol a une longue histoire tournée vers la mer. Depuis ses débuts en 1824, l’apprentissage de l’hydrographie à Paimpol a pris de nombreux noms mais en ayant toujours la vocation de former à la marine marchande école d’hydrographie, école nationale de navigation maritime, école nationale de marine marchande. Une autre partie de l’exposition vous permettra également de découvrir un pan de l’histoire de ces élèves qui pour certains, sont partis, dès juin 1940, pour l’Angleterre, refusant l’Armistice demandé par Pétain. Immergez-vous dans cette histoire et devenez, le temps d’une visite, un candidat de l’Hydro .

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 70

