Informations pratiques

Ustaritz

Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze

84 place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

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84 place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

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English : Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze

L’événement Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze Ustaritz a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Pays Basque