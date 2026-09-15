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Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze Ustaritz

dimanche 20 septembre 2026 · Ustaritz

Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze Ustaritz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
84 place du Labourd
Ville
64480 Ustaritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ustaritz

Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze

84 place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-20

  .

84 place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04  herri.soinu@gmail.com

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English : Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze

L’événement Journée Européennes du Patrimoine : Visite du château d’Haïtze Ustaritz a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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