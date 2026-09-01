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Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Belles heures du petit Versailles normand Valognes

samedi 19 septembre 2026 · Valognes

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Belles heures du petit Versailles normand Valognes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place du château
Ville
50700 Valognes
Département
Manche
Tarif

Valognes

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Belles heures du petit Versailles normand

Place du château Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez à la découverte de l’âge d’or de Valognes ! Au XVIIIe siècle, la cité devient un haut lieu de la vie mondaine normande. Une aristocratie nombreuse et influente y fait construire de prestigieux hôtels particuliers et y cultive un art de vivre raffiné, entre réceptions, bals, jeux et intrigues de société.
Décor peint « enfants architectes ».

Accompagnés d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, découvrez les hôtels particuliers et le patrimoine exceptionnel de Valognes, ainsi que les histoires et les secrets de cette société élégante qui valut à la ville le surnom de « petit Versailles normand ».

Gratuit & sans réservation.
RDV Place du château, Valognes.   .

Place du château Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26  pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Belles heures du petit Versailles normand

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Belles heures du petit Versailles normand Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin

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