Journée Européènnes du patrimoine Visite guidée du château et de l’église à St-Martin-Sepert Saint-Martin-Sepert Saint-Ybard

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visites guidées de l’église et du château à St-Martin-Sepert par le propriétaire Monsieur De Corbier. .

Saint-Martin-Sepert Place Firmin Mazeaud Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 29 92

