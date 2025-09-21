Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien Lavoûte-Chilhac

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée du prieuré clunisien en partenariat avec les propriétaires des lieux. l’association GGVA ( groupe géologique du Val d’Allier) et le Domaine Coteau Libre.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30  m.avont@haut-allier.com

English :

Guided tour of the Cluniac priory in partnership with the owners, the GGVA association (Val d’Allier geological group) and Domaine Coteau Libre.

German :

Geführte Besichtigung des Cluniazenserpriorats in Zusammenarbeit mit den Eigentümern des Ortes, dem Verein GGVA ( groupe géologique du Val d’Allier) und der Domaine Coteau Libre.

Italiano :

Visita guidata al priorato cluniacense in collaborazione con i proprietari, l’associazione GGVA (Gruppo geologico della Val d’Allier) e il Domaine Coteau Libre.

Espanol :

Visita guiada del priorato cluniacense en colaboración con los propietarios, la asociación GGVA (grupo geológico del Val d’Allier) y el Domaine Coteau Libre.

L’événement Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2025-09-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier