Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien Lavoûte-Chilhac
Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien Lavoûte-Chilhac dimanche 21 septembre 2025.
Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Visite guidée du prieuré clunisien en partenariat avec les propriétaires des lieux. l’association GGVA ( groupe géologique du Val d’Allier) et le Domaine Coteau Libre.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com
English :
Guided tour of the Cluniac priory in partnership with the owners, the GGVA association (Val d’Allier geological group) and Domaine Coteau Libre.
German :
Geführte Besichtigung des Cluniazenserpriorats in Zusammenarbeit mit den Eigentümern des Ortes, dem Verein GGVA ( groupe géologique du Val d’Allier) und der Domaine Coteau Libre.
Italiano :
Visita guidata al priorato cluniacense in collaborazione con i proprietari, l’associazione GGVA (Gruppo geologico della Val d’Allier) e il Domaine Coteau Libre.
Espanol :
Visita guiada del priorato cluniacense en colaboración con los propietarios, la asociación GGVA (grupo geológico del Val d’Allier) y el Domaine Coteau Libre.
L’événement Journée européennes du patrimoine/visite guidée du prieuré clunisien Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2025-09-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier