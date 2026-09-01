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Valognes

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : La pierre de Valognes, 2000 ans d’extraction et de création

Place du château Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Depuis l’Antiquité romaine, la pierre de Valognes façonne le paysage de la ville et du Cotentin. Pendant près de 2 000 ans, carriers, tailleurs de pierre et maçons l’ont extraite, travaillée et mise en œuvre pour construire maisons, hôtels particuliers, édifices religieux et bâtiments publics.

Suivez le guide dans les rues de Valognes et découvrez l’histoire de ce matériau emblématique. Il vous montrera comment la pierre calcaire de Valognes a accompagné le développement de la ville jusqu’à la Reconstruction de l’après-guerre.

La visite évoquera aussi les carrières, les chantiers et les métiers de la pierre. Vous découvrirez les techniques d’extraction, le savoir-faire des artisans et les nombreux usages de cette pierre. Jadis, les marchands exportaient la pierre de Valognes dans toute la presqu’île du Cotentin. Les sculpteurs l’utilisaient aussi pour créer des statues religieuses, des monuments funéraires et des éléments de décor.

Comme le rappelle Julien Deshayes, responsable du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin : « La pierre de Valognes se décline en vingt siècles d’extraction et de création. »

Rendez-vous : place du Château, face à La Poste, à Valognes.

Sans réservation & gratuit. .

Place du château Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : La pierre de Valognes, 2000 ans d’extraction et de création Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin