Informations pratiques

Rauville-la-Bigot

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château de la Chesnée

1 route des écoles Rauville-la-Bigot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de la Chesnée, à Rauville-la-Bigot, ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Cette demeure présente des éléments architecturaux datant de la Renaissance, auxquels se sont ajoutées d’importantes transformations au XIX? siècle. La visite permet de comprendre l’évolution du château, de son architecture et de son environnement au fil des siècles.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvriront l’histoire de cette ancienne demeure seigneuriale, son organisation architecturale ainsi que les différentes étapes de sa transformation. La visite sera également l’occasion d’évoquer les familles qui ont occupé les lieux et le contexte historique dans lequel le château s’est développé.

Une visite pour découvrir l’histoire et l’architecture d’un édifice privé du patrimoine du Cotentin, exceptionnellement accessible au public lors des Journées européennes du patrimoine.

RDV Mairie de Rauville-la-Bigot. .

1 route des écoles Rauville-la-Bigot 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château de la Chesnée

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château de la Chesnée Rauville-la-Bigot a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin