Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Bricquebec Cour du château Bricquebec-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Cour du château · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Bricquebec
Cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Partez à la découverte du château médiéval de Bricquebec et plongez au cœur de l’histoire de la Normandie ! Accompagnés d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin, explorez cette ancienne forteresse et découvrez le destin de ses puissants barons, du temps des Vikings à la Renaissance.
Conquête anglaise de 1066, annexion française de 1204, guerre de Cent Ans… Les pierres du château racontent les grandes étapes de l’histoire normande et les épreuves traversées au fil des siècles.
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Cette visite, adaptée à tous les publics, se termine par l’ascension du donjon. Depuis son sommet, profitez d’un panorama exceptionnel sur les paysages vallonnés et verdoyants du cœur du Cotentin.
Gratuit & sans réservation.
RDV cour du château.
Samedi 19 septembre : 15h et 17h.
Dimanche 20 septembre : 17h. .
Cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Bricquebec
L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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