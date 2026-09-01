Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à trois rendez-vous pour partir à la découverte du château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Centre du pouvoir des Néel, premiers vicomtes du Cotentin, le château a également joué un rôle majeur pendant la Guerre de Cent Ans, à l’époque du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt.

L’édifice conserve une partie de son enceinte fortifiée, flanquée de tours et dominée par un imposant donjon, édifié au XIVe siècle par le roi Édouard III d’Angleterre.

Au cours de la visite guidée, vous pourrez pénétrer dans les étages du donjon et découvrir l’intérieur du Logis Robessart ainsi que la Tour des Prisons.

Vue de drone du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Une visite pour plonger au cœur de l’histoire mouvementée du château et de ceux qui ont marqué l’histoire du Cotentin !

RDV cour du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. .

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin