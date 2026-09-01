Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le fonds ancien de la médiathèque de Valognes Valognes

Informations pratiques

Valognes

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le fonds ancien de la médiathèque de Valognes

25 rue Henri Cornat Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque municipale de Valognes ouvre les portes de sa salle abritant son exceptionnel fonds ancien.

Au cours de cette visite commentée, découvrez l’histoire de la bibliothèque, fondée en 1719 par l’abbé Julien de Laillier, curé de Valognes et supérieur du séminaire. Au fil des siècles, ses collections se sont considérablement enrichies, notamment à la Révolution avec l’arrivée des ouvrages provenant de plusieurs bibliothèques religieuses du Cotentin.

La médiathèque conserve aujourd’hui près de 75 000 livres, dont 25 000 ouvrages patrimoniaux. Parmi eux figurent 205 incunables – les premiers livres imprimés avant 1501 – ainsi que 220 manuscrits. Les ouvrages, imprimés du XVe au début du XXe siècle, témoignent de l’évolution de l’histoire du livre et de l’art de la typographie.

La visite sera également l’occasion d’admirer une sélection de « livres remarquables », choisis en lien avec la thématique des Journées européennes du patrimoine : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » .

Une invitation à découvrir des ouvrages rares et précieux, mais aussi à s’interroger sur la manière dont ce patrimoine écrit est conservé, transmis et rendu accessible aux générations futures.

Places limitées.

Sur réservation : 02 33 95 82 40. .

25 rue Henri Cornat Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le fonds ancien de la médiathèque de Valognes

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le fonds ancien de la médiathèque de Valognes Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin