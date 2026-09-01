Informations pratiques

Huberville

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le four à chaux d’Huberville

Eglise Huberville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Bâti et Naturel d’Huberville vous propose une visite guidée du four à chaux des Grandes Carrières, l’une des rares structures de production chaufournière encore conservées dans le bocage valognais.

Implanté au nord de la commune, ce four témoigne d’une activité autrefois essentielle à la production de chaux, utilisée notamment dans la construction et l’agriculture. Au cours de la visite, vous découvrirez le fonctionnement d’un four à chaux, depuis le chargement du calcaire jusqu’à la production et au déchargement de la chaux.

La visite permettra également d’observer de près l’architecture particulière de l’édifice. Construit à flanc de coteau, le four utilise ingénieusement la pente du terrain pour assurer sa stabilité. Sa chambre de combustion cylindrique, ses accès latéraux et les nombreux matériaux employés dans sa construction racontent l’histoire des techniques et des savoir-faire liés à cette ancienne activité.

Ce patrimoine, longtemps menacé par la végétation et la dégradation des maçonneries, fait depuis plusieurs années l’objet d’un travail de sauvegarde et d’étude mené par l’association.

Une visite pour comprendre comment fonctionnait un four à chaux et découvrir un patrimoine local, au cœur du paysage d’Huberville.

RDV à l’église d’Huberville. .

Eglise Huberville 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le four à chaux d’Huberville

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le four à chaux d’Huberville Huberville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin