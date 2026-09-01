Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Brix et son ancien château Brix

Informations pratiques

Brix

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Brix et son ancien château

31 place Robert Bruce Brix Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si le village de Brix conservait encore les traces d’une puissante forteresse médiévale ?

Depuis l’Antiquité, l’éperon de Brix domine le Cotentin et offre une position stratégique remarquable. Dès la Protohistoire, les habitants fortifient le site. Le « Haut Mur », vaste talus associé à des fossés, marque encore le paysage et rappelle cette longue histoire. Des découvertes témoignent également d’une occupation à l’âge du Bronze et à l’époque romaine.

Au haut Moyen Âge, Brix devient un important centre de pouvoir. Un puissant aristocrate local y installe sa résidence. Après les incursions scandinaves, les ducs de Normandie intègrent le site à leur domaine. Aux XIe et XIIe siècles, ils développent alors une véritable forteresse ducale. En 1180, le pouvoir ducal engage encore d’importants travaux sur le château.

En 1204, Philippe Auguste conquiert la Normandie. Le château perd progressivement son rôle militaire et les hommes démantèlent ses bâtiments. Au fil des siècles, la forteresse disparaît du paysage… mais le site conserve ses traces.

Au cours de cette visite guidée, parcourez le village de Brix et partez à la recherche de son château disparu. À travers les rues, le paysage et les vestiges, découvrez l’histoire d’un site stratégique majeur et comprenez le rôle que Brix a joué dans l’histoire du Cotentin. .

31 place Robert Bruce Brix 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Brix et son ancien château

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Brix et son ancien château Brix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin