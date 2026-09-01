Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Colomby Valognes Colomby

Informations pratiques

Colomby

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Colomby

Valognes Eglise Saint-Georges Colomby Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette visite propose une lecture historique et patrimoniale de Colomby, à travers les différentes périodes qui ont façonné le village et son territoire. L’église Saint-Georges, les anciennes demeures seigneuriales, le presbytère et les traces de l’occupation médiévale témoignent de l’évolution de la paroisse et de son organisation sociale.

La visite s’intéressera également au patrimoine archéologique, notamment aux vestiges d’un moulin à eau du XIe siècle découverts dans la vallée du Merderet, ainsi qu’à l’histoire contemporaine du village et aux événements de juin 1944.

Une approche fondée sur l’architecture, l’archéologie et l’histoire du territoire, pour mieux comprendre la formation et les transformations de Colomby au fil des siècles.

RDV sur le parking de l’église. .

Valognes Eglise Saint-Georges Colomby 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Colomby

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Le village de Colomby Colomby a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin