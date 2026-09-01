Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Les thermes romains d’Alauna Thermes romains d’Alauna Valognes
dimanche 20 septembre 2026 · Thermes romains d'Alauna · Valognes
Informations pratiques
Valognes
Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Les thermes romains d’Alauna
Thermes romains d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Par l’association A.A.A.
Fondée sous le règne d’Auguste, Alauna fut, durant le Haut-Empire, l’une des principales agglomérations antiques de l’actuelle Normandie. Les recherches archéologiques menées ces dernières années ont considérablement enrichi les connaissances sur cette ancienne capitale du peuple des Unelles.
Aujourd’hui, le site conserve notamment les impressionnantes ruines de ses thermes romains ainsi que l’emplacement de son théâtre antique. Cette visite est l’occasion de mieux comprendre l’histoire et l’importance de cette cité gallo-romaine exceptionnelle. .
Thermes romains d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Les thermes romains d’Alauna
L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : Les thermes romains d’Alauna Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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