Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : L’Hôtel de ville de Bricquebec Place de la Mairie Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Bricquebec-en-Cotentin

Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : L’Hôtel de ville de Bricquebec

Place de la Mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’hôtel de ville de Bricquebec et découvrez l’histoire singulière de cet édifice, intimement liée à celle de la ville.

Construit au début du XIXe siècle, vers 1830, l’hôtel de ville occupe l’emplacement des anciens bâtiments de la juridiction de la baronnie de Bricquebec. Son architecture conserve la mémoire de sa fonction première : celle des halles de marché, avec leurs grandes arcades et leurs galeries couvertes.

Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, ces halles animaient la vie commerciale du bourg et accueillaient marchés et foires. Elles abritaient également, à l’étage, le tribunal seigneurial, où le seigneur et ses officiers rendaient la justice et administraient les terres de la baronnie. À proximité se trouvait autrefois la prison, reliée à la salle de justice par un escalier.

Cette visite sera l’occasion de découvrir son architecture, son histoire et les différentes fonctions qui se sont succédé dans ce lieu, reflet des transformations de Bricquebec au fil des siècles.

Gratuit & sans réservation. .

Place de la Mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : L’Hôtel de ville de Bricquebec

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite guidée : L’Hôtel de ville de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin