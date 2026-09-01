Informations pratiques

Rocheville

Journée Européennes du Patrimoine > Visite nocturne : Contes et légendes au bois des Roches

Bois des Roches Rocheville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans l’univers mystérieux du bois des Roches, un site naturel emblématique du Cotentin, connu pour son impressionnant chaos de blocs de grès qui a donné son nom à la commune.

Lors de cette balade théâtralisée, découvrez un lieu où la nature et l’imaginaire se mêlent depuis des siècles. Les formes étonnantes des rochers ont inspiré de nombreux récits et nourri les croyances populaires : temples anciens, refuges de fées et de lutins, apparitions étranges ou créatures fantastiques… Le bois des Roches est devenu le décor de nombreuses histoires transmises au fil du temps.

Au détour des chemins, laissez-vous surprendre par les personnages et les légendes qui peuplent ce paysage singulier : la truie satanique, les loups-garous, les sorciers ou encore l’Homme sans tête… Une découverte originale du patrimoine, entre spectacle vivant, traditions orales et ambiance nocturne.

Une soirée pour explorer autrement un site remarquable du Cotentin et redécouvrir la richesse des récits qui lui sont associés. .

Bois des Roches Rocheville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journée Européennes du Patrimoine > Visite nocturne : Contes et légendes au bois des Roches

L’événement Journée Européennes du Patrimoine > Visite nocturne : Contes et légendes au bois des Roches Rocheville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin