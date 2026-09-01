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Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Roger Nayrac
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie

Rue Roger Nayrac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées par les archéologues, chantier de fouilles archéologique – préhistoire
Merci de vous conformer aux horaires des visites
Accès à pied au fond de la rue Roger Nayrac (prévoir des chaussures adaptées).   .

Rue Roger Nayrac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 

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English : Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie

L’événement Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-10 par Brive Tourisme

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