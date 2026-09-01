Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie
Rue Roger Nayrac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées par les archéologues, chantier de fouilles archéologique – préhistoire
Merci de vous conformer aux horaires des visites
Accès à pied au fond de la rue Roger Nayrac (prévoir des chaussures adaptées). .
Rue Roger Nayrac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie
L’événement Journée européennes du patrimoine: Visites commentées à la Grotte Buyssonie Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-10 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Conférence: Le masculinisme (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 16 septembre 2026
- Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026
- Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026