Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises Villefranche-de-Lonchat

Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises
église Villefranche-de-Lonchat Dordogne
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter de visites exceptionnelles, guidées et commentées, des deux églises.
Sur réservation. .
église Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89 musee.leoniegardeau@gmail.com
