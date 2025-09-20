Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises Villefranche-de-Lonchat

Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises Villefranche-de-Lonchat samedi 20 septembre 2025.

Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises

église Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter de visites exceptionnelles, guidées et commentées, des deux églises.

Sur réservation. .

église Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89 musee.leoniegardeau@gmail.com

English : Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises

German : Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises

Italiano :

Espanol : Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises

L’événement Journée européennes du patrimoine | Visites exceptionnelles des deux églises Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2025-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides