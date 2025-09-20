Journée Européennes du Patrimoine Visites guidées de la sous-préfecture Sous-préfecture Vouziers

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

La sous-préfecture de Vouziers ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. A travers une visite guidée des bureaux, de la résidence et du parc, venez découvrir ce bâtiment qui abrite 175 ans de présence de l’État. Visites à 10h 11h 14h 15h 16hLes visites guidées sont gratuites, l’inscription est obligatoire.

English :

The Vouziers sub-prefecture is opening its doors for the European Heritage Days. Take a guided tour of the offices, residence and grounds, and discover this building, which has been home to the French government for 175 years. Visits at 10am 11am 2pm 3pm 4pmGuided tours are free, but registration is required.

German :

Die Unterpräfektur von Vouziers öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ihre Türen. Bei einer Führung durch die Büros, die Residenz und den Park lernen Sie dieses Gebäude kennen, das 175 Jahre staatliche Präsenz beherbergt. Besichtigungen um 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 UhrDie Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Italiano :

La sottoprefettura di Vouziers apre le sue porte in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Partecipate a una visita guidata degli uffici, della residenza e del parco per scoprire questo edificio che ospita lo Stato da 175 anni. Visite alle ore 10.00 11.00 14.00 15.00 16.00Le visite guidate sono gratuite, l’iscrizione è obbligatoria.

Espanol :

La subprefectura de Vouziers abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Una visita guiada por las oficinas, la residencia y el recinto le permitirá descubrir este edificio, sede del Estado desde hace 175 años. Visitas a las 10.00 h 11.00 h 14.00 h 15.00 h 16.00 hLas visitas guiadas son gratuitas, la inscripción es obligatoria.

