Journée Europpéenne du Patchwork – Saint-Jean-d’Angély, 14 juin 2025 07:00, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Journée Europpéenne du Patchwork Place du Pilori1 Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Fil en Fête aère ses aiguilles, nous avons le plaisir de sortir nos aiguilles en extérieur.

Au programme, découverte de l’art du patchwork, et démonstration de notre savoir-faire, en toute simplicité, et dans la bonne humeur.

Place du Pilori1

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 49 84 jacqueline.ad@live.fr

English :

Fil en Fête gets its needles out, and we’re pleased to bring our needles outdoors.

On the program, discover the art of patchwork, and demonstrate our know-how, in a relaxed and friendly atmosphere.

German :

Fil en Fête lüftet seine Nadeln, wir haben das Vergnügen, unsere Nadeln im Freien auszuführen.

Auf dem Programm stehen die Entdeckung der Kunst des Patchworkens und die Demonstration unseres Könnens, ganz einfach und in guter Laune.

Italiano :

Fil en Fête sta portando i suoi aghi all’aperto, e siamo felici di farlo all’aperto.

Il programma prevede la scoperta dell’arte del patchwork e la dimostrazione delle nostre abilità in un’atmosfera rilassata e amichevole.

Espanol :

Fil en Fête saca sus agujas a la calle, y estamos encantados de hacerlo al aire libre.

El programa incluye descubrir el arte del patchwork y demostrar nuestras habilidades en un ambiente relajado y agradable.

