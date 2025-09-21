JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et des 30 ans du Parc Naturel Régional des Grands Causses, venez inaugurer le sentier d’interprétation du Chemin de l’eau Source du Goutal. Cette journée festive et sensible mêle randonnée-spectacle, fanfare, sieste sonore, dégustations, visite architecturale et spectacle vivant.

Une journée artistique, sensible et scientifique pour inaugurer le sentier d’interprétation du Chemin de l’eau source du Goutal, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et des 30 ans du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Au programme

– 9h Inauguration officielle

– 9h30 – Départ de la rando spectacle RDV devant la salle des fêtes La Grange

Suivez La fanfare d’occasion et les intervenants et intervenantes du Chemin de l’eau jusqu’à la source du Goutal.

12h30 Pique-nique tiré du sac et dégustations à la Source du Goutal Possibilité de rejoindre directement cette étape pour les non-marcheurs

– 14h Sieste sonore à la Source du Goutal En option pour les rêveurs

– 14h Visite du site d’architecture expérimentale de Cantercel En option pour les curieux

– 16h30 Spectacle L’eau des collines avec la cie En Votre Compagnie Salle des fêtes de La Vacquerie la Grange

Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60

English :

To mark the European Heritage Days and the 30th anniversary of the Parc Naturel Régional des Grands Causses, come and inaugurate the Water Trail? Source du Goutal. This festive and sensitive day combines a hike with a show, a brass band, a sound siesta, tastings, an architectural tour and a live show.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals und des 30-jährigen Bestehens des Regionalen Naturparks Grands Causses eröffnen Sie den Interpretationspfad Chemin de l’eau? Source du Goutal. Dieser festliche und einfühlsame Tag vermischt Wanderung und Schauspiel, Blaskapelle, Klangschlaf, Verkostungen, architektonische Besichtigung und Live-Unterhaltung.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e del 30° anniversario del Parco Naturale Regionale dei Grands Causses, venite a inaugurare il Sentiero dell’Acqua? Source du Goutal. Questa giornata festosa e sensibile combina una passeggiata con spettacolo, una banda di ottoni, una siesta sonora, degustazioni, una visita architettonica e uno spettacolo dal vivo.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio y del 30º aniversario del Parque Natural Regional de Grands Causses, venga a inaugurar el Sendero del Agua? Source du Goutal. Esta jornada festiva y sensible combina un paseo con espectáculo, una banda de música, una siesta sonora, degustaciones, una visita arquitectónica y un espectáculo en directo.

