JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU RANDO SPECTACLE AVEC LA FANFARE D’OCCASION La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU RANDO SPECTACLE AVEC LA FANFARE D’OCCASION La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU RANDO SPECTACLE AVEC LA FANFARE D’OCCASION

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Partez pour une randonnée pas comme les autres, à la croisée de la science, de la nature et de la musique. En cinq haltes sensibles et poétiques, explorez le chemin de l’eau écoutez le sous-sol, observez la faune, remontez jusqu’à la source du Goutal et rendez-lui hommage.

Une randonnée musicale, sensible, scientifique.

Cinq haltes pour découvrir les facettes du chemin de l’eau, écouter son sous-sols, observer ses habitants, remonter jusqu’à la source du Goutal et rendre hommage .

Accompagnée par des guides hétéroclites qui croiseront leur regards et leur connaissances : hydrologue, spéléologue, naturalistes, herboristes …

Joyeusement orchestrée par la Fanfare d’Occasion, de la Cie du plus petit espace possible. Ultra mobile et indisciplinée, la Fanfare d’occasion surgit, se fond dans le paysage, s’en échappe aussitôt. Rien n’est jamais vraiment prévu, tout est possible.

Baskets au pieds, sac au dos, pique-nique et gourde en main, venez nous rejoindre pour une exploration collective du territoire !

Durée 2h30 4 km. Dès 6 ans.

Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie

English :

Set off on a hike like no other, at the crossroads of science, nature and music. In five sensitive and poetic stops, explore the path of water: listen to the subsoil, observe the fauna, go back up to the Goutal spring and pay homage to it.

German :

Begeben Sie sich auf eine ungewöhnliche Wanderung, bei der Wissenschaft, Natur und Musik aufeinandertreffen. Erkunden Sie in fünf sensiblen und poetischen Zwischenstopps den Weg des Wassers: Lauschen Sie dem Untergrund, beobachten Sie die Tierwelt, gehen Sie zurück zur Quelle des Goutal und erweisen Sie ihm die Ehre.

Italiano :

Partite per un’escursione senza precedenti, al crocevia tra scienza, natura e musica. In cinque tappe sensibili e poetiche, esplorate il percorso dell’acqua: ascoltate il sottosuolo, osservate la fauna, risalite fino alla sorgente della Goutal e rendetele omaggio.

Espanol :

Embárquese en una excursión sin igual, en la encrucijada de la ciencia, la naturaleza y la música. En cinco paradas sensibles y poéticas, explore el camino del agua: escuche el subsuelo, observe la fauna, remonte hasta la fuente de la Goutal y ríndale homenaje.

L’événement JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU RANDO SPECTACLE AVEC LA FANFARE D’OCCASION La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC