JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU SIESTE SONORE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU SIESTE SONORE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU SIESTE SONORE

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Sieste sonore à la source du Goutal.

Sieste sonore à la source du Goutal.

Avec la Cie du Plus Petit Espace Possible.

Sans réservation, durée 30 minutes, tout public

Durée 2h30 4 km. Dès 6 ans.

Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60

English :

Sound siesta at the Goutal spring.

German :

Klangvolle Siesta an der Quelle von Goutal.

Italiano :

Siesta sonora alla sorgente Goutal.

Espanol :

Siesta sonora en el manantial Goutal.

L’événement JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU SIESTE SONORE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC