JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU SIESTE SONORE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries dimanche 21 septembre 2025.
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Sieste sonore à la source du Goutal.
Avec la Cie du Plus Petit Espace Possible.
Sans réservation, durée 30 minutes, tout public
Durée 2h30 4 km. Dès 6 ans.
Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60
English :
Sound siesta at the Goutal spring.
German :
Klangvolle Siesta an der Quelle von Goutal.
Italiano :
Siesta sonora alla sorgente Goutal.
Espanol :
Siesta sonora en el manantial Goutal.
