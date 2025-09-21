JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU VISITE DU SITE D’ARCHITECTURE EXPÉRIMENTALE DE CANTERCEL La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU VISITE DU SITE D’ARCHITECTURE EXPÉRIMENTALE DE CANTERCEL

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite du site d’architecture expérimentale de Cantercel .

Cantercel (à 10 minutes à pied de la source du Goutal, parking possible sur place)

La visite de Cantercel, bâtiments représentatifs du courant d’architecture organique, sera accompagnée par l’architecte Jean-Pierre Campredon.

Durée : 1h30. Libre participation, tout public.
À deux pas de la source du Goutal, découvrez Cantercel, un site unique dédié à l’architecture expérimentale et organique. Guidée par l’architecte Jean-Pierre Campredon, cette visite d’1h30 invite à explorer des bâtiments en harmonie avec leur environnement, pensés comme des prolongements du paysage.
Accessible à tous, sur participation libre. Parking sur place, ou accès à pied depuis la source (10 min).

Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine   .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06  info@cantercel.com

English :

Visit to the Cantercel experimental architecture site.

Cantercel (10-minute walk from the Goutal spring, parking available on site)

The tour of Cantercel, a building representative of the organic architecture movement, will be led by architect Jean-Pierre Campredon.

Duration: 1h30. Free admission, all ages.

German :

Besuch der experimentellen Architekturstätte Cantercel .

Cantercel (10 Minuten zu Fuß von der Goutal-Quelle entfernt, Parkmöglichkeiten vor Ort)

Der Besuch von Cantercel, repräsentative Gebäude der Strömung der organischen Architektur, wird vom Architekten Jean-Pierre Campredon begleitet.

Dauer: 1,5 Stunden. Freie Teilnahme, für jedes Publikum.

Italiano :

Visita al sito di architettura sperimentale Cantercel.

Cantercel (10 minuti a piedi dalla sorgente Goutal, parcheggio disponibile in loco)

La visita di Cantercel, edificio rappresentativo del movimento dell’architettura organica, sarà guidata dall’architetto Jean-Pierre Campredon.

Durata: 1h30. Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol :

Visita a las obras de arquitectura experimental de Cantercel.

Cantercel (a 10 minutos a pie de la fuente Goutal, aparcamiento disponible in situ)

La visita a Cantercel, edificio representativo del movimiento de arquitectura orgánica, estará dirigida por el arquitecto Jean-Pierre Campredon.

Duración: 1h30. Entrada gratuita, abierta a todos.

