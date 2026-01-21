Journée événement Mignovillard

Journée événement

Salle des sports Mignovillard Jura

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Organisée par Agri assist.

Journée autour des bois de résonnance, de la forêt à l’instrument.

Découvrez les secrets de la fabrication d’instruments et les essences de bois qui les composent.

A midi food truck.

Apéritif offert à 19 h.

Repas franc-comtois à 20 h sur réservation et animation musicale avec le groupe les Zaricots . .

Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 02 31

