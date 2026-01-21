Journée événement Mignovillard

Journée événement Mignovillard vendredi 20 février 2026.

Journée événement

Salle des sports Mignovillard Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Organisée par Agri assist.
Journée autour des bois de résonnance, de la forêt à l’instrument.
Découvrez les secrets de la fabrication d’instruments et les essences de bois qui les composent.
A midi food truck.
Apéritif offert à 19 h.
Repas franc-comtois à 20 h sur réservation et animation musicale avec le groupe les Zaricots .   .

Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 02 31 

