Journée événement Mignovillard vendredi 20 février 2026.
Salle des sports Mignovillard Jura
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Organisée par Agri assist.
Journée autour des bois de résonnance, de la forêt à l’instrument.
Découvrez les secrets de la fabrication d’instruments et les essences de bois qui les composent.
A midi food truck.
Apéritif offert à 19 h.
Repas franc-comtois à 20 h sur réservation et animation musicale avec le groupe les Zaricots . .
Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 02 31
