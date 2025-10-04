Journée exceptionnelle Manchester’Lecture Charleville-Mézières

Journée exceptionnelle Manchester'Lecture Charleville-Mézières samedi 4 octobre 2025.

Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Journée exceptionnelle SAMEDI 4 OCTOBRE au Point-Lecture pour Tous « Manchester’Lecture » :

Les enfants invitent leurs parents pour leur parler de leurs lectures et de leurs personnages favoris !

10 h -12 h et 14 h – 16 h

Certains enfants viennent seuls et repartent avec des livres. Les parents ont-ils le temps de partager leurs lectures, d’en discuter ? Nous organisons un moment pendant lequel enfants et parents s’assoient ensemble avec les livres choisis et c’est l’enfant qui commence à parler de ses lectures.

Une belle occasion de faire découvrir le lieu à des adultes.

Manchester'Lecture 24 rue Jules raulin 08000 Charleville-Mézières

Mairie de Charleville-Mézières