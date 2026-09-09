Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Journée-expérience : »Quête Amoureuse »

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Aux couples en quête de progression, nous proposons ce rendez-vous. Faire évoluer votre relation ? Donner du sens à votre union ?

Soif d’équilibre à deux ?

Expérimentez cette journée librement inspirée des « Cours d’Amour » : temps de discussion, promenade cordiale, écriture amoureuse, fragrances du cœur… Cette 1ère rencontre ouvrira une session de travail mensuelle sur le sujet du couple.

10h – 17h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.

Ouvert à tous les couples en quête.

Participation libre & consciente (valeur indicative 60 € par couple).

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Journée-expérience : »Quête Amoureuse »

L’événement Journée-expérience : »Quête Amoureuse » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord