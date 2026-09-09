Journée-expérience : »Quête Amoureuse » Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 25 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Journée-expérience : »Quête Amoureuse »
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Aux couples en quête de progression, nous proposons ce rendez-vous. Faire évoluer votre relation ? Donner du sens à votre union ?
Soif d’équilibre à deux ?
Expérimentez cette journée librement inspirée des « Cours d’Amour » : temps de discussion, promenade cordiale, écriture amoureuse, fragrances du cœur… Cette 1ère rencontre ouvrira une session de travail mensuelle sur le sujet du couple.
10h – 17h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.
Ouvert à tous les couples en quête.
Participation libre & consciente (valeur indicative 60 € par couple).
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Journée-expérience : »Quête Amoureuse »
L’événement Journée-expérience : »Quête Amoureuse » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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