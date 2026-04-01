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Journée familiale botanique La Touche Anzy-le-Duc

Journée familiale botanique La Touche Anzy-le-Duc mercredi 15 avril 2026.

Lieu : La Touche

Adresse : Chapelle de la Touche

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Anzy-le-Duc

Journée familiale botanique

La Touche Chapelle de la Touche Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Les Amis des arts de Marcigny proposent une promenade botanique et récolte de plantes, puis réalisations culinaires et artistiques à partir de plantes l’après-midi.

A destination des familles, enfants à partir de 6 ans.
Durée 6h30
Prévoir un pique-nique, salle mise à disposition à la mairie de Marcigny
Trajet de 3km à pied pour la cueillette, prévoir une tenue adaptée suivant les conditions météorologiques.

Inscription obligatoire   .

La Touche Chapelle de la Touche Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 36 23 80  mouterdechantal@gmail.com

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English : Journée familiale botanique

L’événement Journée familiale botanique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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