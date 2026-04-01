Journée familiale botanique La Touche Anzy-le-Duc
Journée familiale botanique La Touche Anzy-le-Duc mercredi 15 avril 2026.
Anzy-le-Duc
Journée familiale botanique
La Touche Chapelle de la Touche Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les Amis des arts de Marcigny proposent une promenade botanique et récolte de plantes, puis réalisations culinaires et artistiques à partir de plantes l’après-midi.
A destination des familles, enfants à partir de 6 ans.
Durée 6h30
Prévoir un pique-nique, salle mise à disposition à la mairie de Marcigny
Trajet de 3km à pied pour la cueillette, prévoir une tenue adaptée suivant les conditions météorologiques.
Inscription obligatoire .
La Touche Chapelle de la Touche Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 36 23 80 mouterdechantal@gmail.com
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English : Journée familiale botanique
L’événement Journée familiale botanique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III