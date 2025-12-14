Journée familiale en couleurs et en musique Saint-Affrique

Journée familiale en couleurs et en musique

Partagez un après-midi de fête, de musique et de magie avec Radio Saint-Affrique un rendez-vous familial où petits et grands trouveront leur bonheur !

Radio Saint-Affrique est un média local de proximité situé sur Saint-Affrique en Aveyron. Au vu des annonces actuelles concernant les radios associatives, nous pouvons nous considérer en sursis. C’est dans un élan de solidarité que nous organisons un événement familial.

Au programme Jeux en bois en partenariat avec l’association crayons de couleur, maquillage et tombola pour les enfants, vente de gâteaux, spectacle de magie interactif autour des émotions On n’est pas content.e.s avec la Magie d’Emma, conte par Yomba RACHIDI, Concert Papice et CasaVoice (musique du monde), concert Yomba (Musique du monde) et son groupe, dj set PAPAYAYA (afro-électro).

Repas du soir par la patate 12 sur réservation.

Tickets tombola en vente .

Enjoy an afternoon of festivities, music and magic with Radio Saint-Affrique: a family event for all ages!

