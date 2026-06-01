Journée familiale, Espace Joliot Curie, Morbecque
Journée familiale, Espace Joliot Curie, Morbecque dimanche 21 juin 2026.
Journée familiale Dimanche 21 juin, 11h30 Espace Joliot Curie Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:00:00+02:00
Nous organisons la Fête de la musique sous forme de journée familiale avec en programmation :
Les Troubadours de la Fontaine, troupe de Théâtre, Chants collectifs et solo, danse. Qui nous proposerons des chants individuels et participatifs
Artemis, groupe de musique au répertoire rock
Buvette et petite restauration le midi (barbecue) et crêpes!
Ouverture des portes à 11h.
Espace Joliot Curie 31 rue du parc 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France 06 07 15 85 90 Ancienne école devenue salle communale, elle est entre autres notre siège social. Parking le long de la route
Nous organisons la Fête de la musique sous forme de journée familiale avec en programmation :
©ministère de la Culture