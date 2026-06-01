Journée familiale, Espace Joliot Curie, Morbecque

Journée familiale Dimanche 21 juin, 11h30 Espace Joliot Curie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:00:00+02:00

Nous organisons la Fête de la musique sous forme de journée familiale avec en programmation :

Les Troubadours de la Fontaine, troupe de Théâtre, Chants collectifs et solo, danse. Qui nous proposerons des chants individuels et participatifs

Artemis, groupe de musique au répertoire rock

Buvette et petite restauration le midi (barbecue) et crêpes!

Ouverture des portes à 11h.

Espace Joliot Curie 31 rue du parc 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France 06 07 15 85 90 Ancienne école devenue salle communale, elle est entre autres notre siège social. Parking le long de la route

Nous organisons la Fête de la musique sous forme de journée familiale avec en programmation :

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