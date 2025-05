Journée famille au Centre équestre d’Ambrières-les-Vallées – Ambrières-les-Vallées, 25 mai 2025 07:00, Ambrières-les-Vallées.

Mayenne

Journée famille au Centre équestre d’Ambrières-les-Vallées Parc des loisirs de Vaux Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Animations équestres toute la journée et présentation du centre équestre

Dimanche 25 Mai JOURNÉE FAMILLE

organisée par l’association Les Galopins et le centre équestre d’Ambrières

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez partager ce moment en famille ou entre amis!

️ Sous les yeux bienveillants de Marie-Lucie et des bénévoles de l’association, vous pourrez apprendre ou vous perfectionner dans la manipulation des chevaux afin de pouvoir aider votre enfant ou votre ami(e) lors de ses moments au club.

Enfin, vous pourrez découvrir les sensations qui ressentent lorsqu’ils sont à cheval!

Différents ateliers vous serons proposés

– apprendre à licoler, manipuler, faire marcher en main un poney/cheval,

– apprendre à panser un cheval,

– apprendre à seller un cheval,

– profiter d’une initiation à cheval.

➕ d’informations sur les horaires à venir.

Apéritif offert par l’association puis repas partagé au club (pique nique apporté par chacun).

Réservation obligatoire avec inscription via HelloAsso .

Parc des loisirs de Vaux

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 75 70 29 assolesgalopins53@gmail.com

English :

Equestrian animations all day long and presentation of the equestrian centre

German :

Reitanimationen den ganzen Tag und Vorstellung des Reitzentrums

Italiano :

Eventi equestri per tutto il giorno e presentazione del centro di equitazione

Espanol :

Eventos ecuestres durante todo el día y presentación del centro ecuestre

