Journée famille Complexe Aimé Guillaumier Aureille

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Complexe Aimé Guillaumier 5179D rue des Bohemiens Aureille Bouches-du-Rhône

La journée famille à Aureille, c’est dimanche 13 juillet à partir de 15h30, au Complexe Aimé Guillaumier !Familles

Organisé par la Municipalité d’Aureille, en collaboration avec l’association APE



Au programme :



L’après-midi :

Jeux gonflables et animations



En soirée :

Repas proposé jambon braisé, frites, fromage, pêche

Animation musicale par le groupe Manu Acoustic Pop Rock .

Complexe Aimé Guillaumier 5179D rue des Bohemiens Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

English :

Family Day in Aureille takes place on Sunday 13 July from 3.30pm at the Complexe Aimé Guillaumier!

German :

Der Familientag in Aureille findet am Sonntag, den 13. Juli, ab 15.30 Uhr im Complexe Aimé Guillaumier statt!

Italiano :

La Giornata delle famiglie di Aureille si svolge domenica 13 luglio dalle 15.30 presso il Complexe Aimé Guillaumier!

Espanol :

El domingo 13 de julio, a partir de las 15.30 horas, se celebra en el Complexe Aimé Guillaumier el Día de la Familia en Aureille

L’événement Journée famille Aureille a été mis à jour le 2025-07-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles